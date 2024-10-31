Названы способы сэкономить на зимних перелетах

«Авиасейлс»: покупать билеты на зимние перелеты за несколько месяцев выгоднее

Приобретать билеты на зимние перелеты выгоднее всего за несколько месяцев, следует из подсчетов «Авиасейлс». Аналитики компании изучили данные поиска и покупки авиабилетов по популярным направлениям этой зимы и выяснили, когда дешевле бронировать перелет, чтобы сэкономить. С выводами специалистов ознакомилась «Лента.ру».

Билеты на внутренние рейсы выгоднее покупать за два-четыре месяца до вылета, а международные — за пару недель или два-три месяца, отмечают аналитики.

Наибольшая доля от всех бронирований по внутренним рейсам приходится на Москву — 17 процентов. В столицу билеты следует брать как минимум за два месяца или раньше. На втором месте Санкт-Петербург, куда приобретают билеты 12 процентов пассажиров. Специалисты советуют бронировать их за три-четыре месяца. В Сочи покупают каждый десятый билет, оптимальный срок бронирования — за две-четыре недели или за три-четыре месяца.

За два месяца и ранее стоит покупать билеты в Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург и Махачкалу. В Уфу аналитики рекомендуют брать билеты за месяц, в Казань — за одну-четыре недели, а в Красноярск — как можно раньше.

Что касается зарубежных направлений, то существенная доля — 10 процентов бронирований — приходится на рейсы в Ташкент. Туда стоит приобретать билеты за полтора месяца и ранее. В города Таиланда Бангкок и Пхукет покупают билеты по 6 процентов пассажиров. Специалисты рекомендуют приобретать их за одну-три недели.

По 4 процента от всех бронирований у Баку, узбекского Намангана, Душанбе и Еревана. В первые два пункта лучше брать билеты за шесть недель и ранее, в столицу Таджикистана — минимум за месяц, а в столицу Армении — за одну-три недели. В Стамбул билеты выгоднее всего за одну-четыре недели, в Самарканд за два месяца и ранее, а в Дубай — за одну-три недели.

Чтобы найти более выгодные перелеты, аналитики рекомендуют проверять стоимость в соседние даты.

Билеты с вылетом в будние дни могут быть дешевле, чем в выходные из-за меньшего спроса. Также иногда выгоднее бронировать перелеты по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Екатеринбург — Сочи, Сочи — Дубай «Авиасейлс»

Ранее сообщалось, что в этом году россияне стали чаще путешествовать на Кубу. Спрос на отдых в латиноамериканской стране увеличился на восемь процентов.