Лукашенко: генералы ВСУ в 2022 году хотели связаться с Путиным, чтобы сдаться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поступающих от генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) просьбах помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом они хотели сдаться в плен в 2022 году.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — рассказал белорусский лидер.

Раскрыто число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Как сообщал Telegram-канал Mash 24 октября, на протяжении семи дней украинские военные начали массово сдаваться в плен. Так, по информации издания, в Курской области были пленены 400 человек.

В Минобороны такие данные не подтверждали. В ведомстве отметили, что всего за неделю с 19 по 25 октября в плен российским военным сдались 55 бойцов ВСУ. Из них 39 бойцов были пленены в Курской области.

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«В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — сказал один из пленных бойцов. Он также призвал сослуживцев сложить оружие и сдаться, чтобы остаться в живых.

Еще один пленный Петр Дудяк рассказал, что солдат «кидают на мясо», отправляя на штурм позиции в последний момент. К этому времени населенный пункт уже перешел под контроль российских военных, но командование ВСУ все равно заставляет его штурмовать. Дудяк добавил, что ему и его сослуживцам особенно тяжело далось отступление из Карловки. По его словам, им никто ничего не объяснил, а просто отправили на смерть.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В рядах ВСУ началась паника

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выехал на фронт для подавления паники в рядах украинской армии. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ссылавшегося на полученную оперативную информацию, Сырский отправился в подконтрольную Киеву часть Запорожья на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, поездку главкома ВСУ попытались представить как плановую и рабочую.

До этого Сырский заявил главе Европейского командования Вооруженными силами США генералу Кристоферу Каволи о тяжелой ситуации на фронте. Описывая обстановку, он попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку ВСУ, а также отметил превосходство ВС России в техническом оснащении и личном составе.