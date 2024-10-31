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18:46, 31 октября 2024Моя страна

Россияне стали сознательнее подходить к организации путешествий

АТОР: россияне стали чаще покупать страховки перед путешествиями
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы стали более сознательно подходить к организации путешествий. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

Так, в частности, по словам специалиста, соотечественники начали внимательнее изучать особенности пребывания на месте и чаще покупать страховые полисы.

«То ли пандемия такую роль сыграла, когда вынуждены все были читать правила въезда-выезда и так далее, но туристы явно стали больше уделять внимание собственной осведомленности о том, куда ехать, как и так далее», — подчеркнула эксперт.

Ранее в АТОР назвали страны, наиболее быстро выдающие шенген россиянам. В этом списке оказались Франция и Греция. На получение визы туда в среднем уходит три-четыре недели.

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