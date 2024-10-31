Россиянин купил три ноутбука Apple за 1000 рублей. Как ему это удалось и как еще люди получают дорогие вещи за бесценок?

Россиянин купил три MacBook Pro 14 за 1107 рублей благодаря ошибке в рекламе

Россиянин купил сразу три ноутбука Apple всего по 369 рублей каждый — все это благодаря ошибке в рекламе. Житель Раменского — не первый покупатель, который по счастливой случайности заполучил такие дорогие вещи буквально за бесценок. Как ему это удалось и как еще россияне получают товары даром даром — разбиралась «Лента.ру».

Россиянин купил три ноутбука Apple за 1107 рублей

Житель Раменского Денис, чья фамилия не раскрывается, стал счастливым обладателем сразу трех ноутбуков MacBook Pro 14 всего за 1107 рублей. Мужчина увидел в сети рекламу, в которой сообщалось, что новый ноутбук можно заполучить всего за 369 рублей.

600 тысяч рублей реальная цена MacBook Pro 14 в других магазинах

Россиянин сделал заказ и оплатил три позиции, однако товар так и не получил. Он направил жалобу в службу поддержки маркетплейса, сотрудники которой заверили его, что упомянутая акция на самом деле была ошибкой. Продавец выразил свое сожаление из-за сложившейся ситуации и отказался отправлять ноутбуки.

Покупатель, в свою очередь, не согласился с решением магазина и обратился в суд, который встал на его сторону и признал сделку добросовестной и состоявшейся, обязав продавца передать ему три MacBook Pro 14. Руководство компании утверждало, что сейчас в их ассортименте нет таких комплектаций ноутбука и более уже не будет в наличии.

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

В то же время адвокат россиянина Александр Питниченко в качестве доказательства в пользу потерпевшего предоставил суду информацию, из которой следует, что аналогичные модели устройств бренда Apple все еще продаются в других интернет-магазинах.

В конечном счете житель Подмосковья все же получил три оплаченных MacBook Pro 14 за 1107 рублей.

Россиянин купил брендовые вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле их фактической цены

В июле прошлого года сообщалось, что житель Волгограда Станислав Анохин решил судиться с ЦУМом. Еще в 2021 году он приобрел через мобильное приложение ЦУМа различные предметы гардероба по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости.

За все он заплатил банковской картой 2787 рублей, тогда как изначально вещи стоили почти 2,4 миллиона рублей. Когда деньги списались со счета мужчины, ему пришло подтверждение об оформлении заказа. Но вскоре сотрудники магазина отправили ему уведомление о том, что не смогут доставить купленные товары, и вернули деньги.

Тогда волгоградец обратился в суд с требованием предоставить оплаченные товары. Компания же направила встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным. Представители ЦУМа объяснили, что такие низкие цены появились в приложении из-за технической ошибки. В итоге суды трех инстанций встали на защиту продавца.

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Судьи сочли, что покупатель злоупотребил правом: якобы Анохин сознательно хотел обогатиться за счет продавца, воспользовавшись сбоем и зная о том, что это не акция, а на самом деле вещи стоят в сотни раз дороже.

Несогласный с решением клиент обратился в последнюю инстанцию — Верховный суд. Тот встал на его сторону, обнаружив ряд нарушений при рассмотрении дела, отменил предыдущие решения судов и отправил дело на повторное рассмотрение.

Верховный суд также сделал вывод, что в силу действующего законодательства покупатель имеет право на получение товара по цене, заявленной в интернет-заказе

Дело Анохина растянулось на несколько лет. О последнем заседании по нему СМИ сообщали в сентябре 2023 года, когда Дзержинский районный суд Волгограда не встал на сторону Анохина из-за того, что в поданном им иске были ошибки. Но и иск ЦУМа судья тоже не поддержал.

Известно, что Анохин собирался обжаловать решение суда, но актуальной информации о том, удалось ли ему отсудить купленные вещи, нет. Представители ОАО «ТД ЦУМ» также подали апелляционную жалобу, но ее не приняли к рассмотрению из-за множества недостатков.

Мексиканец случайно купил серьги Cartier в 1000 раз дешевле из-за ошибки на сайте

Подобные ошибки случаются не только у российских продавцов. В мае мексиканец схожим образом случайно приобрел изделие ювелирного дома Cartier в 1000 раз дешевле оригинальной стоимости.

Покупатель Рохелио Вильярреал заказал на официальном сайте люксового бренда золотые серьги с бриллиантами за 14 долларов (1362 рубля), при этом их официальная цена равна 14 тысячам долларов (1,1 миллиона рублей). Оказалось, что работники марки ошиблись в расчете конвертации песо в доллары и указали неверную стоимость нескольких позиций на сайте.

Сперва компания отказалась признать покупку, предложила мужчине вернуть деньги и в качестве компенсации — бутылку шампанского и чехол для паспорта. Но Вильярреал отказался и решил передать дело в агентство по защите прав потребителей Мексики. После четырехмесячной борьбы решение было вынесено в пользу покупателя.

В итоге ему все же доставили заказанное украшение, о чем он рассказал в личных соцсетях и нарвался на шквал критики в комментариях.

Cartier обязательно добьется справедливости. Это настоящее воровство писали возмущенные пользователи сети

«Назовите меня голодным, но я сомневаюсь, что вы упустили бы такую возможность», — подытожил Вильярреал.