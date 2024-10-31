Российский продюсер стала жертвой ограбления в Москве

У российского продюсера Рымар украли сумку Louis Vuitton в Москве

Российский продюсер Юлия Рымар стала жертвой ограбления в Москве. Об этом сообщает агентство «Регнум».

По данным источника, у Рымар украли сумку люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 260 тысяч рублей в ночь с 27 на 28 октября, когда продюсер находилась в одном из баров в Калашном переулке.

В итоге грабителя удалось задержать. «Охраной заведения был задержан мужчина, который пытался тайно похитить принадлежащую посетительнице сумку с личными вещами», — сказал собеседник агентства. Злоумышленником оказался 42-летний уроженец Рязанской области. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее бывшую солистку группы Reflex и звезду ремейка фильма «А зори здесь тихие» Женю Малахову ограбили в Ницце.