Сальма Хайек объяснила желание работать в браке с мужем-миллиардером

Сальма Хайек объяснила свой высокий доход желанием быть независимой от мужа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек объяснила желание работать, несмотря на брак с мужем-миллиардером. Соответствующее интервью публикует издание WSJ.

По словам 58-летней звезды «От заката до рассвета», она чувствует необходимость с каждым разом зарабатывать больше. «Я поддерживаю многие сферы своей жизни и себя. На меня давит необходимость заработать определенную сумму денег, и мне это нравится», — пояснила она.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что ей важно финансово не зависеть от мужа, однако из-за высоких доходов супруга она столкнулась с проблемами. «Ко мне приходили незнакомцы, которые даже не были моими друзьями, но они считали, что мы должны быть друзьями, потому что они тоже богаты», — рассказала Хайек.

Ранее в октябре 58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте. Актриса предстала позирующей на палубе морского судна, повернувшись к камере боком и положив одну ногу на металлический поручень.