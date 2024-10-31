Для беспилотников разработали умные шины

BANF предложил использовать умные шины на беспилотных автомобилях

Корейский стартап BANF предложил использовать умные шины на беспилотных автомобилях. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Специалисты компании разработали систему датчиков на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая собирает и анализирует показатели, связанные с шинами автомобиля. В BANF заявили, что их система позволит значительно экономить на топливе или зарядке и повысит уровень безопасности на дорогах.

Инженеры стартапа заметили, что от качества шин напрямую зависит безопасность, что особенно важно в случае беспилотного грузового транспорта. Они подчеркнули, что беспилотники постоянно находятся в движении, и на их шины, колеса и прочие узлы приходится повышенная нагрузка. Разработанные в BANF датчики анализируют давление в каждой шине, температуру, степень износа протектора и гаек. Затем информацию обрабатывает ИИ.

Установленный в шине датчик передает данные на «профайлер» — миникомпьютер, расположенный в колесной арке. Затем вся информация может быть отправлена оператору грузовика. Стоимость подписки на систему составляет пять долларов в месяц, но, по словам инженеров стартапа, она позволит экономить до 4500 долларов в год на каждом автомобиле.

Представитель компании Рон Ли заявил, что его стартап сотрудничает с Volvo Group, Hyundai Motor Group и DHL. Автоматизированная система умных шин уже установлена на 123 грузовиках.

В середине октября корпорация DHL оценила возможности электрической фуры Tesla Semi. По словам специалистов службы экспресс-доставки, при полной загрузке в 34 тонны электрофура способна проехать 625 километров на одном заряде.