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16:59, 31 октября 2024Силовые структуры

Суд приостановил дело из-за ухода обвиняемого на СВО

На Кубани суд впервые приостановил дело об убийстве из-за ухода фигуранта на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд впервые удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с заключением обвиняемым контракта на военную службу и его отправку в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд отменил меру пресечения фигуранту дела Павлу Лонгинову, которому вменялась расправа. С ходатайством о приостановлении следствия обратился начальник пункта отбора на военную службу. Он указал, что Лонгинов признан годным и принят на службу по контракту.

Подсудимый подтвердил свое добровольное желание отбыть в зону СВО, после чего его передали военным.

2 октября сообщалось, что экс-замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков, ставший фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ушел на СВО.

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