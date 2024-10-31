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20:02, 31 октября 2024Путешествия

Туристка отправилась на семейный отдых, решила полетать с парашютом над морем и не выжила

Dimsum Daily: туристка не выжила во время парасейлинга во Вьетнаме
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nabit Photos / Unsplash

Китайская туристка отправилась на семейный отдых во Вьетнам, решила полетать с парашютом над морем и не выжила. Об этом сообщает Dimsum Daily.

Уточняется, что 23-летняя Це Вай-янь прибыла на остров Фукуок с матерью и сестрой 19 октября. Вместе с последней они решили заняться парасейлингом, однако, когда лодка начала тянуть парашют, оборудование вышло из строя. В результате девушки были утянуты в океан вместо того, чтобы подняться в воздух.

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Во время инцидента сестра Вай-янь смогла всплыть на поверхность, однако сама Це осталась под водой надолго. Ее смогли достать и доставить на берег, но спасти туристку не удалось. Из-за расследования семья пока не может перевезти тело дочери обратно на родину.

Ранее на индонезийском острове Бали австралийская туристка упала с моста на мопеде. Из-за неисправных тормозов она сорвалась, пролетела 10 метров и упала в воду, но выжила.

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