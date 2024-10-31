Удар по ключевому мосту ВСУ в Одессе назвали предупреждением союзникам Украины

Полковник Матвийчук назвал удар по мосту в Одессе предупреждением союзникам ВСУ

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал удар по ключевому для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мосту в Одессе предупреждением ряду союзников Киева, в частности, Молдавии и Румынии. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Воздушных силах Украины сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

«Днестровский лиман — это соединение Дуная с Черным морем, это был основной путь снабжения поставок западного вооружения, они проходили в Одесскую область, их там принимали и распределяли по всей Украине. Около полугода назад мы туда уже наносили удар, мост крепкий, он был построен в советские времена. (...) Интересно построение удара: был использован рой дронов, который перегрузил украинскую противовоздушную оборону. Удар полностью нарушил движение, разрушил некоторые пролеты моста, после чего был нанесен удар Военно-космическими силами», — объяснил Матвийчук.

Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьезное нарушение логистики для ВСУ Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

В последние несколько дней в Одесской области регулярно слышны звуки взрывов. В ВСУ сообщают о прилетах ВС России со стороны Черного моря, а назначенный Киевом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер практически каждый день публикует предупреждения для местных жителей с призывом оставаться в укрытиях.