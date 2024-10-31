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16:04, 31 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержан бывший глава района по подозрению в получении взятки

В Башкирии задержали бывшего главу Мелеузовского района по подозрению во взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Башкирии задержан бывший глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, Шамсутдинов в начале октября сложил полномочия в связи с истечением трудового контракта. Бывший глава района подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

В мае 2022 года был задержан заместитель главы администрации Мелеузовского района Василий Егоров, а в апреле 2024-го его приговорили к девяти годам и трем месяцам колонии строгого режима по делу о взятках.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.

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