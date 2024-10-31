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11:58, 31 октября 2024Силовые структуры

Владелец бара разводил богатых россиян при помощи девушек и завышенных цен на блюда

В Санкт-Петербурге полиция задержала 8 человек за аферы с богачами в баре

Фото: Negley Stockman / Unsplash

В Санкт-Петербурге полиция задержала восьмерых жителей разных регионов России за обманы богатых местных жителей в одном из баров города. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам избраны различные меры пресечения.

По версии следствия, организатор мошенничества открыл бар и нашел девушек, которые должны были знакомиться с состоятельными мужчинами и приводить их в заведение. В баре пара заказывала блюда и напитки, стоимость которых была значительно завышена. После оплаты счета клиенты понимали, что стали жертвами афер, и обращались в полицию. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в более чем 820 тысяч рублей.

Ранее по этому делу полиция задержала 13 аферистов.

 

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