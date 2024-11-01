Аэропорты Москвы прокомментировали данные о введении плана «Ковер»

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский сообщили о штатной работе без отклонения от расписания. Так в авиагаванях прокомментировали данные о введении плана «Ковер», сообщает РИА Новости.

«Работаем штатно, "Ковер" не вводился», — объяснили в Жуковском. В Росавиации подтвердили данные о штатной работе воздушных гаваней.

Ранее сообщалось, что в трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечалось, что предупреждение действует во Внуково, Домодедово и Жуковском.