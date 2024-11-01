Apple вложила миллиард в спутниковую связь

Apple выделила 1,1 миллиарда долларов на поддержку спутниковой связи на iPhone

Корпорация Apple выделила крупные инвестиции на развитие и поддержку спутниковой связи для своих пользователей. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

О том, что американский IT-гигант проинвестировал в спутниковую связь, рассказал поставщик спутниковых услуг GlobalStar. Apple сотрудничает с ним: компания предоставляет спутниковую связь для пользователей iPhone, которые оказались в местах с плохим покрытием сотовой связи.

В GlobalStar заявили, что Apple внесла в виде авансовой инфраструктурной предоплаты 1,1 миллиарда долларов. Также корпорация Тима Кука получит 20 процентов акций своего партнера, заплатив за это 400 миллионов долларов. Журналисты заметили, что эта новость вызвала заметный рост акций GlobalStar.

По словам авторов 9to5Mac, Apple продолжает выделять значительные финансовые ресурсы на предоставление спутниковых функций, которые пока что являются бесплатными для пользователей iPhone. Неизвестно, будет ли Apple в какой-то момент предоставлять их за деньги.

Журналисты считают, что опция спутниковой связи часто используется в опасных для жизни ситуаций, и было бы не этично со стороны Apple брать за это деньги. Однако они полагают, что компания может получать прибыль опосредованно — например, за возможность отправлять сообщения через спутник в развлекательных целях. Опция Emergency SOS появилась на смартфонах iPhone 14 в 2022 году.

В конце августа силлиардер Илон Маск заявил, что спутниковой связью Starlink смогут бесплатно пользоваться люди, попавшие в беду. «Не должно быть так, что человек пропал из-за того, что забыл заплатить за связь», — подытожил глава SpaceX и Tesla.