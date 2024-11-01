Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:06, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Раде раскрыли истинное отношение США и ЕС к «плану победы» Зеленского

Дубинский: Запад не собирается выполнять неадекватные требования Зеленского
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Утечка секретных деталей «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского в западные СМИ говорит о том, что союзники Киева не намерены выполнять неадекватные требования политика. Об истинном отношении к «плану победы» рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«ЕС и США перед выборами в последних — слили Величайшего и его "планы". NYT (американская газета The New York Times — прим. «Ленты.ру») написал о требованиях дать ракеты "Томагавк", а Фицо (премьер-министр Словакии Роберт Фицо -- прим. «Ленты.ру») заявил о требованиях разместить в Украине ядерное оружие», — отметил он.

По мнению Дубинского, это — публичный способ продемонстрировать неадекватность «плана победы» Зеленского, и показать, что с ним никто «не собирается дальше говорить».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») вызвало оторопь в США. Он добавил, что Вашингтон будет «бить главу киевского режима по рукам» при попытке Зеленского втянуть Штаты в войну против России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США обратились с просьбой к Зеленскому до начала СВО. Что просил Вашингтон?

      В Раде раскрыли истинное отношение США и ЕС к «плану победы» Зеленского

      Оценены шансы начала гражданской войны в США по итогам президентских выборов

      В Израиле сообщили о готовности к расширению эскалации Ираном

      В петербургском метро мужчина напал на женщину из-за «восточной внешности»

      В США заявили об отсутствии «плана Б» по Украине

      В Брянске беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом

      Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

      Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

      Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше