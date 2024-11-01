В Раде раскрыли истинное отношение США и ЕС к «плану победы» Зеленского

Дубинский: Запад не собирается выполнять неадекватные требования Зеленского

Утечка секретных деталей «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского в западные СМИ говорит о том, что союзники Киева не намерены выполнять неадекватные требования политика. Об истинном отношении к «плану победы» рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«ЕС и США перед выборами в последних — слили Величайшего и его "планы". NYT (американская газета The New York Times — прим. «Ленты.ру») написал о требованиях дать ракеты "Томагавк", а Фицо (премьер-министр Словакии Роберт Фицо -- прим. «Ленты.ру») заявил о требованиях разместить в Украине ядерное оружие», — отметил он.

По мнению Дубинского, это — публичный способ продемонстрировать неадекватность «плана победы» Зеленского, и показать, что с ним никто «не собирается дальше говорить».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») вызвало оторопь в США. Он добавил, что Вашингтон будет «бить главу киевского режима по рукам» при попытке Зеленского втянуть Штаты в войну против России.