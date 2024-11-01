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13:52, 1 ноября 2024Наука и техника

Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

TNI: танк Т-90М с комплексом «Арена-М» остается уязвимым для боев в городе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский танк Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», остается уязвимым для боев в городских условиях. Такую оценку дал эксперт американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По его мнению, добавление «Арены-М» в арсенал Т-90М исключает установку на танк противодроновых решеток, что оставляет танк уязвимым для атаки беспилотником с воздуха. «Для устранения этих пробелов Россия, как ожидается, будет экспериментировать с системами радиоэлектронного подавления», — уверен автор.

Он заметил, что российский комплекс «Арена-М» во многом напоминает израильскую систему Trophy.

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В августе в публикации американского издания Forbes утверждалось, что установка КАЗ «Арена-М» может повысить живучесть танков Т-90М в условиях активного применения FPV-дронов.

В феврале генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил, что ведется работа по усовершенствованию КАЗ для защиты от барражирующих дронов.

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