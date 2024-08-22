В США оценили «Арену» российских Т-90М

Forbes: КАЗ «Арена-М» повысит живучесть танков Т-90М

Установка комплексов активной защиты (КАЗ) «Арена-М» может повысить живучесть танков Т-90М в условиях активного применения FPV-дронов. Возможности российского КАЗ оценили в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что КАЗ, который изначально разработали для защиты от противотанковых ракет и гранат, может защитить технику от дронов. «"Арена-М" должна повысить шансы Т-90М на выживание. Однако она не будет действовать безошибочно», — пишет автор.

Он допустил, что беспилотники, которые могут подлетать на минимальной скорости, сложно отделить от других факторов. Поэтому настроенный для борьбы с FPV-дронами КАЗ может срабатывать ложно. Также в публикации отметили, что дешевые БПЛА способны истощить КАЗ повторными атаками или сбросом ложных целей.

В состав «Арены-М» входит радиолокационная станция, бортовой вычислитель и защитные боеприпасы для разрушения атакующих технику снарядов. Модернизированный КАЗ способен уничтожать снаряды, которые атакуют танк сверху.

Ранее стало известно, что Минобороны получит Т-90М с комплексом активной защиты Т09-А6-1. В феврале генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что специалисты работают над модернизацией «Арены-М» для защиты техники от барражирующих боеприпасов.