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14:54, 1 ноября 2024Мир

Иран пригрозил Израилю «смертоносным» ударом

Генерал КСИР Солеймани: Иран нанесет «смертоносный» ответный удар по Израилю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Голамреза Солеймани

Голамреза Солеймани. Фото: Mehr News Agency / Wikimedia

Иран нанесет «смертоносный» ответный удар по Израилю. Об этом заявил командующий входящим в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) военизированным ополчением «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани, сообщает ТАСС.

«Как сказал верховный лидер исламской революции [аятолла Али Хаменеи], сионистская группировка ошиблась в своих расчетах. Но мы исправим эту ошибку врага. Его ошибка приведет к тому, что мы нанесем по [Израилю] смертоносный удар», — сказал генерал.

Он также подчеркнул, что иранский народ еще не показал Израилю свою мощь. По его словам, Иран скрывает колоссальный потенциал для противодействия своим врагам.

Ранее заместитель пресс-секретаря израильской армии Элла Вавия заявила, что Тель-Авив готов к расширению эскалации со стороны Ирана. Она отметила, что удары ЦАХАЛ по иранским военным объектам обеспечили более широкую свободу действий авиации.

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