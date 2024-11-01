Известной российской блогерше сделали операцию

Блогерша Аня Ищук сообщила, что ей удалили полип кишечника

Известная российская блогерша Аня Ищук заявила, что ей удалили полип кишечника. О том, что ей сделали операцию, она рассказала в Telegram-канале.

Блогерша опубликовала фото и видео из больничной палаты. «Нашли полип в очень сложном месте [в кишечнике] и благополучно его удалили», — раскрыла она и отметила, что полип мог перерасти в злокачественное образование.

Ищук пояснила, что узнала о проблемах со здоровьем после того, как сдала анализы. Один из показателей указал на сильное воспаление в кишечнике. При этом, по словам блогерши, она не испытывала болей в этой области.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал тревожный симптом, указывающий на рак. Он заявил, что об онкологическом заболевании может свидетельствовать резкая потеря веса.

Перед этим Мясников назвал неочевидные признаки рака легких. По его словам, указывать на рак могут усталость и ночная потливость.