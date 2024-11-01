Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 1 ноября 2024Экономика

В российском городе аварийный дом начал сыпаться на головы жильцов

В Петропавловске-Камчатском жильцов ветхого дома после ремонта засыпало трухой
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Петропавловске-Камчатском аварийный дом стал сыпаться на головы жильцов. О случившемся пишут «Аргументы и факты».

С коммунальными проблемами столкнулись жители двухэтажного дома по улице Командорской. Потолочные перекрытия в одной из квартир начали разрушаться, как только начались ремонтные работы на крыше. Комнаты запорошило песком и чердачной трухой. Собственники опасаются дальнейшего обрушения. «Сейчас в ванную, на кухню не зайти, в квартире ребенок, сестра очень переживает, не дай бог, что еще может рухнуть с потолка», — призналась местная жительница.

В управляющей компании собственников заверили, что в ближайшие дни оценят повреждения. Более точной информации там не предоставили. Обращение в администрацию также не помогло. «Секретарь отослала ее в "одно окно", кажется туда всех отсылают по любым жалобам», — посетовала хозяйка. Горожане давно жалуются на состояние дома, который скорее похож на деревянный барак. Шесть лет назад его признали аварийным, многие конструкции обветшали и сгнили. Жильцов поставили в очередь на расселение, но новых квартир пока так и не выдали. Собственники решили довести дело до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее схожая ситуация произошла в другом российском городе, Уфе, где в многоквартирном трехэтажном доме частично обвалилась крыша. Как выяснилось, в тот момент рабочие как раз занимались монтажом кровли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

      Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

      Эксперт оценил влияние Китая на производство дронов в США

      В МИД России привели пример пещерной русофобии Латвии

      Укравшего 22 тонны сыра пожилого вора арестовали

      Туристка напилась с мужем в номере отеля, упала с балкона и смогла выжить

      На Украине назвали «прекрасной» смерть на войне

      Тренер назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет

      Раскрыта связь между холестерином и болезнью Альцгеймера

      Жители российского города сообщили о громком звуке взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше