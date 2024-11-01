Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором продемонстрировала процесс занятий на тренажере. Так, звезда предстала в черных укороченных шортах и облегающем топе. При этом бизнесвумен надела тапки вместо спортивной обуви.

Пользователи сети обратили внимание на упомянутую деталь и предположили в комментариях под постом, что Кардашьян занимается спортом лишь на камеру. «Она тренируется в тапочках?», «Когда она тренируется, то всегда скрывает лицо, потому что для фотографий она использует дублера», «У нее нет мышечного тонуса, эти ягодицы сделаны хирургическим путем, а не с помощью упражнений», — написали они.

Ранее в октябре Ким Кардашьян снялась в рекламе помады в нижнем белье. Предпринимательницу запечатлели в ночном комбинезоне и шелковой накидке.