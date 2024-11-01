Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 1 ноября 2024Ценности

Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

Екатерина Ештокина

Кадр: @kimkardashian

Американскую телезвезду Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

44-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором продемонстрировала процесс занятий на тренажере. Так, звезда предстала в черных укороченных шортах и облегающем топе. При этом бизнесвумен надела тапки вместо спортивной обуви.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Пользователи сети обратили внимание на упомянутую деталь и предположили в комментариях под постом, что Кардашьян занимается спортом лишь на камеру. «Она тренируется в тапочках?», «Когда она тренируется, то всегда скрывает лицо, потому что для фотографий она использует дублера», «У нее нет мышечного тонуса, эти ягодицы сделаны хирургическим путем, а не с помощью упражнений», — написали они.

Ранее в октябре Ким Кардашьян снялась в рекламе помады в нижнем белье. Предпринимательницу запечатлели в ночном комбинезоне и шелковой накидке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья. Путин поднимал этот вопрос еще два года назад

      Высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей

      Названо время исчезновения новых апартаментов в столице

      За нарушение правил фиксации экзаменов из ГАИ уволили 17 российских офицеров

      Организаторов массового вброса на выборах в Грузии взяли под стражу

      Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

      Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении у Минобороны России

      Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

      20-летняя россиянка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась

      Подорожание сливочного масла объяснили тягой россиян к мороженому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше