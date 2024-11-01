Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

Кушанашвили заявил о сожалениях, что не пробовал себя в роли ведущего ток-шоу

Известный телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о связанных с карьерой сожалениях. На эту тему он высказался в интервью Кристине Мединской, запись доступна на YouTube.

По словам Кушанашвили, он сожалеет о том, что ни разу не попробовал себя в роли ведущего ток-шоу. «Я думаю, что эти перекрестные допросы, прыжки, если программа не детская, испражнения на сцене, драки — все это мое. Все это в течение двух-двух с половиной часов на ночь глядя, и люди будут говорить: "Почему вы раньше не давали ему такой возможности?"», — заявил он.

Журналист выразил надежду на то, что юморист Павел Воля однажды пригласит его стать ведущим проекта «Шоу Воли». «Пусть Паша Воля уступит мне на один выпуск программы место, и вы увидите другого ведущего. Я прыгну в зал, меня снова не поймают, я рожей упаду на пол, но это будет смешно», — заключил он.

14 октября Отар Кушанашвили объявил о победе над раком. По словам журналиста, он будет проходить процедуры для профилактики рецидива заболевания.

20 июня сообщалось, что журналиста госпитализировали. Кушанашвили обратился к врачам с жалобами на боль в области живота и сердца. Телеведущего экстренно прооперировали, позже у него обнаружили рак. 1 октября ему удалили злокачественную опухоль. Операция длилась десять часов и прошла успешно.