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16:39, 1 ноября 2024Экономика

Латвия заморозила активы более сотни россиян

LETA: Латвия заморозила активы 147 лиц из-за санкций против России и Белоруссии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших под санкции против России и Белоруссии. Общая стоимость составила десятки миллионов евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на слова заместителя руководителя Службы финансовой разведки Паулиса Ильенковса.

Замороженными оказались в том числе 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, которые прямо или косвенно принадлежат вышеупомянутым лицам. Сумма замороженных средств на банковских счетах достигает 53,3 миллиона евро, а стоимость активов и ценных бумаг — более 80 миллионов евро.

Ильенковс заявил, что считает оскорблением сообщения западных СМИ о том, что Латвию используют для обхода санкций.

Ранее стало известно, что аукцион по культурному центру Дом Москвы в Риге, который Латвия украла у России, вновь провалился. На торги не пришел ни один потенциальный покупатель.

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