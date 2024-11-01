Louis Vuitton представил будку для собак за шесть миллионов рублей

Модный дом Louis Vuitton представил будку для собак за шесть миллионов рублей

Французский модный дом Louis Vuitton представил будку для собак за шесть миллионов рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксового бренда.

Креативный директор марки Фаррелл Уильямс решил преобразить культовый чемодан Louis Vuitton, превратив его в жилище для питомца. Согласно информации на сайте, будка выполнена из коровьей кожи, а также оснащена съемной дверцей и нижним люком. Роскошное изделие изготавливается во Франции, а его стоимость составляет 60 тысяч евро (примерно шесть миллионов рублей).

В ноябре прошлого года Louis Vuitton захотел выпустить в продажу виртуальный миниатюрный чемодан. Журналисты сообщили, что разработанное дизайнером люксового бренда Николя Гескьером NFT-изображение изделия Via Tile Trunk будет представлено за шесть тысяч евро (585 тысяч рублей).