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21:18, 1 ноября 2024Мир

Медведев назвал очевидным выбор между Украиной в НАТО и началом мировой войны

Медведев: выбор между Украиной в НАТО и началом третьей мировой очевиден
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал очевидным выбор между обещаниями принять Украину в НАТО и началом третьей мировой войны. Об этом политик сообщил в интервью RT.

Чиновник напомнил, что в зрелом возрасте экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил: «Ну, теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО».

По мнению Медведева, Киссинджер ошибся. «Выбирая между некими обещаниями и возможностью начала третьей мировой войны, все-таки, выбор совершенно очевиден», — подчеркнул он.

Ранее в США раскритиковали так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за его полной зависимости от помощи Запада. Неназванный высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в необнародованной части плана украинский лидер предложил «пакет неядерного сдерживания», согласно которому Киев должен получить ракеты Tomahawk, что является совершенно невыполнимой просьбой из-за большой дальности ракеты.

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