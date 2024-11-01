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22:04, 1 ноября 2024Бывший СССР

Медведев прокомментировал восстановление дипломатических отношений с Грузией

Медведев: Россия восстановит дипотношения с Грузией, если власти страны захотят
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия восстановит дипломатические отношения с Грузией, если власти страны этого захотят. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Чиновник подчеркнул, что сейчас правящая грузинская партия этого не хочет. Медведев подчеркнул, что и «без дипотношений можно сотрудничать».

Ранее Медведев напомнил, что у России и Грузии есть множество связей, в число которых входят общие вера и история. При этом он отметил, что ответственность за конфликт 2008 года и разлад в отношениях двух стран несет Саакашвили.

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