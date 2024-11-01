Медведев прокомментировал восстановление дипломатических отношений с Грузией

Медведев: Россия восстановит дипотношения с Грузией, если власти страны захотят

Россия восстановит дипломатические отношения с Грузией, если власти страны этого захотят. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

Чиновник подчеркнул, что сейчас правящая грузинская партия этого не хочет. Медведев подчеркнул, что и «без дипотношений можно сотрудничать».

Ранее Медведев напомнил, что у России и Грузии есть множество связей, в число которых входят общие вера и история. При этом он отметил, что ответственность за конфликт 2008 года и разлад в отношениях двух стран несет Саакашвили.