Медведев раскрыл причину ухудшения отношений России и США

Медведев: Россия начала спорить с США, когда отказалась следовать их модели

Россия начала ссориться и спорить с США в тот момент, когда отказалась следовать предложенной Вашингтоном модели. Причину ухудшения отношений двух стран раскрыл заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today (RT).

«Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим". В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами», — объяснил Медведев.

По его словам, первые серьезные разногласия между Россией и США возникли из-за конфликта в Грузии в 2008 году.

Также Медведев рассказал о дружеской беседе с президентом США Джорджем Бушем-младшим во время визита в Белый Дом в 2004 году. Он отметил, что во время диалога Буш-младший назвал президента Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем», на что зампред Совбеза ответил фразой «поживем — увидим».