Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 1 ноября 2024Россия

Медведев раскрыл причину ухудшения отношений России и США

Медведев: Россия начала спорить с США, когда отказалась следовать их модели
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Россия начала ссориться и спорить с США в тот момент, когда отказалась следовать предложенной Вашингтоном модели. Причину ухудшения отношений двух стран раскрыл заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today (RT).

«Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим". В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами», — объяснил Медведев.

По его словам, первые серьезные разногласия между Россией и США возникли из-за конфликта в Грузии в 2008 году.

Также Медведев рассказал о дружеской беседе с президентом США Джорджем Бушем-младшим во время визита в Белый Дом в 2004 году. Он отметил, что во время диалога Буш-младший назвал президента Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем», на что зампред Совбеза ответил фразой «поживем — увидим».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходится огрызаться». Представитель России в МВФ рассказал, что на заседаниях фонда хамят и оскорбляют Путина

      Число жертв от падения козырька в Нови-Саде возросло

      Медведев прокомментировал отношение Грузии к членству в НАТО

      Медведев раскрыл причину ухудшения отношений России и США

      Медведев рассказал о высокомерии и агрессивном поведении США

      Медведев прокомментировал запрет пропаганды ЛГБТ в Грузии

      Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

      В Британии раскрыли послание Зеленского США

      Иностранный футболист оценил слова вратаря «Зенита» о жизни на 30 тысяч рублей в месяц

      Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше