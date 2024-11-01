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22:17, 1 ноября 2024Россия

Медведев рассказал о дружеском разговоре с Бушем-младшим

Медведев заявил, что дружески пообщался с Бушем-младшим в Белом доме в 2004-м
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today (RT) рассказал о дружеской беседе с президентом США Джорджем Бушем-младшим во время визита в Белый Дом в 2004 году.

«Я был руководителем администрации президента и поехал с визитом в США, тогда это еще можно было себе представить. Моим партнером тогда была Кондолиза Райс. В какой-то момент мы пошли в Овальный кабинет, не так даже. К нам вошел Джордж Буш. Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях. В такой дружеской манере, все нормально», — рассказал Медведев.

Он отметил, что во время диалога Буш-младший назвал президента Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем», на что зампред Совбеза ответил фразой «поживем — увидим».

Ранее Медведев заявил, что власти России восстановят дипломатические отношения с Грузией, если власти страны этого захотят.

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