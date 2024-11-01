Мошенники придумали новый способ обмана россиян в Telegram

«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусах в Telegram-каналах о финансах

Мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) через Telegram-каналы, посвященные финансам и трейдингу. О новом способе обмана россиян, который придумали злоумышленники, предупредили в компании «Лаборатория Касперского», передает РБК.

В компании рассказали, что мошенники прикрепляют архивы с вирусами к постам в Telegram-каналах о финансах и торговле валютой. Как правило, у вредоносных файлов расширения .lnk, .com и .cmd. Если пользователь откроет файл, то на его телефон загрузится вредоносное ПО DarkMe. Отмечается, что с помощью этой программы злоумышленники могут удаленно управлять устройством и воровать данные.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты «Лаборатории Касперского» посоветовали использовать антивирус.

Ранее стало известно о падении доходов мошенников после заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер раскрывает властям данные преступников. Уточнялось, что меньше зарабатывать стали злоумышленники, которые использовали схему «Мамонт» для кражи личной информации и денег пользователей.