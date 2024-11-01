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09:23, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о падении доходов мошенников после заявления Дурова

F.A.C.C.T.: доходы мошенников упали после заявления Дурова о Telegram
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Albert Gea / Reuters

Доходы мошенников упали после заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер раскрывает властям данные преступников. Об этом стало известно РБК от компании F.A.C.C.T..

Отмечается, что с падением доходов столкнулись злоумышленники, которые использовали для обмана схему «Мамонт». Согласно этой схеме, мошенники крадут личные данные и деньги пользователей, заманивая их на фишинговые страницы.

«Доходы 70 процентов мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22 процента — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей», — подчеркнули в компании.

В конце сентября Дуров заявил, что Telegram может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. По его словам, злоумышленники использовали поиск в мессенджере для продажи незаконных товаров, но модераторам сервиса удалось в итоге сделать поиск намного безопаснее, а весь подобный контент перестал быть доступен.

Кроме того, в начале октября Дуров рассказал, что с 2018 года Telegram раскрывает властям IP-адреса и номера телефонов преступников. Бизнесмен уточнил, что администрация сервиса предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос.

Ранее сообщалось, что Дуров анонсировал новые функции в Telegram. Он заявил, что в приложение интегрируют возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки.

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