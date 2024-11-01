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12:29, 1 ноября 2024Экономика

Москву накрыла «Мартина»

Синоптик Леус: Москва окажется под влиянием циклона «Мартина»
Мария Черкасова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В пятницу, 1 ноября, столичный регион окажется под влиянием теплого сектора активного североатлантического циклона «Мартина». Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Небо будут закрывать плотные облака, в начале дня пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Дожди усилятся в середине дня. Также днем усилится ветер и на короткое время повысится температура. При этом показания барометров, напротив, резко упадут.

Температура воздуха в столице — плюс 8-10 градусов, в Подмосковье плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет резко падать и составит 721 миллиметров ртутного столба, что близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления 2001 года.

В субботу, 2 ноября, в столицу придет кратковременный снег, а также мокрый снег, местами гололедица и температура от нуля до плюс двух градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в столице пасмурный, слякотный и ветренный ноябрь с температурами выше нормы.

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