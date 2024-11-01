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07:54, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС ответили на сообщения об утечке воды из реактора

РИА: на Запорожской АЭС нарушений условий безопасности не обнаружено
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Нарушений условий безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщила представитель станции.

По ее словам, радиационный фон в районе атомного объекта не превышает норму.

Вечером 31 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на одном из реакторов ЗАЭС зафиксировали утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонтных работ нужно было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

После получения сведений об утечке эксперты посетили энергоблок №1. Позднее специалистов уведомили об окончании сварочных работ. В настоящий момент продолжается радиографическая проверка сварных швов.

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