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14:10, 1 ноября 2024Путешествия

Немца и француза арестовали на космодроме Байконур

Немца и француза арестовали после прогулки на космодроме Байконур
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Немца и француза арестовали после самовольной прогулки на космодроме Байконур. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Кызылординской области на юге Казахстана.

Уточняется, что их выпроводили с космодрома. В ходе проверки установлено, что граждане Франции и Германии прибыли в Республику Казахстан с целью путешествия.

Известно, что 21-летний француз Аксель Оливьер Роберто Гуйено и 26-летний немец Юлиан Карл-Юрген Поренц были задержаны рядом с ракетой-носителем «Энергия». Они держали в руках смартфоны и попытались снять космический аппарат на камеру. Иностранцы объяснили, что являются туристами. По словам нарушителей, они шли в сторону центра динамических испытаний.

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