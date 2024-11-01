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10:01, 1 ноября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ описал жизнь украинского общества фразой «от сказки до сказки»

Офицер ВСУ Жорин: часть украинского общества живет «от сказки до сказки»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Часть украинского общества живет «от сказки до сказки» в ожидании спасительных для Украины решений. Об этом заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в своем Telegram-канале.

«Одна категория людей живет от сказки до сказки, от F-16 до переговоров, от дальнобойных ракет до выборов в США. Другая живет в тотальном унынии», — высказался офицер ВСУ.

Жорин описал жизнь украинского общества и пожаловался на чрезмерные надежды на внешние факторы. По его словам, подобные заявления в тылу негативно влияют на состояние бойцов ВСУ на передовой.

Замкомандира ОШБр также заявил о провале информационной политики властей Украины. Офицер добавил, что украинцам необходимо рассчитывать прежде всего на свои силы.

Ранее Жорин призвал готовить Днепропетровскую область к обороне, поскольку российские войска находятся менее чем в 30 километрах от границы региона. Он добавил, что украинские власти должны изменить подход к обороне.

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