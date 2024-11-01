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14:43, 1 ноября 2024Экономика

Освободить от квартплаты захотели одну категорию россиян

В Госдуме предложили освободить российских сирот от квартплаты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Депутаты предложили освободить детей-сирот от квартплаты на период, пока у них нет своего жилья. Такой законопроект готовится к первому чтению в Госдуме, пишет «Российская газета».

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Александр Аксененко считает, что так получится оградить эту категорию россиян от огромных долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

«Не раз фиксировались случаи, когда долги за ЖКУ на момент 18-летия сироты достигали таких сумм, что все "накопленные" за это же время социальные выплаты уходили на оплату долга и человек оставался без каких-либо накоплений. Бывало и такое, что долги и вовсе достигали огромных сумм, так что через суд не только взыскивались накопления, но и накладывался арест на само имущество», — рассказал парламентарий.

В некоторых регионах страны уже приняли похожие меры за свой счет, но их предлагают сделать обязательными для всех. Компенсировать квартплату будут при условии, если жилье сироты не сдается и никто действительно им не пользуется, подчеркнул Аксененко. Однако на реализацию инициативы в масштабах страны потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на оплате ЖКУ. Речь идет об обслуживании лифта, если квартира находится на одном из первых двух этажей.

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