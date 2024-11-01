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13:51, 1 ноября 2024Экономика

Подорожание сливочного масла объяснили тягой россиян к мороженому

Гендиректор «Союзмолока» Белов: сливочное масло подорожало из-за дефицита сливок
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Одна из причин роста цен на сливочное масло — это дефицит сливок, вызванный ростом производства и потребления мороженого. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Его цитирует Ura.ru.

По его словам, в настоящее время зафиксирован прирост производства мороженого примерно на 24 процента. Как следствие, на рынке рынке сливок и сливочного масла возникла напряженная ситуация. Он подчеркнул, что резкие скачки цен на масло отмечались не только в России. Например, в государствах Европейского союза за год его стоимость выросла почти на 70 процентов.

Белов добавил, что спрос на сливки вырос из-за производства не только мороженого, но и сыров.

По итогам второго месяца осени спрос на сливочное масло в России рухнул в среднем на 41 процент. Причиной этого стал резкий рост цен на эту продукцию.

Пачка сливочного масла в 180 граммов в России за октябрь подорожала в среднем на 24 процента.

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