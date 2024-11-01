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15:06, 1 ноября 2024Экономика

«Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

Песков в ответ на слова Трампа заявил, что РФ готова запустить Nord Stream 2
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Слова бывшего президента США Дональда Трампа об «уничтожении» газопровода «Северный поток-2» следует считать элементом предвыборной гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что магистраль была достроена.

Официальный представитель Кремля напомнил, что после подрыва газопровода одна нитка уцелела, и «Газпром» готов немедленно запустить поставки, если Германия согласится покупать газ.

«Есть уцелевшая нитка "Северного потока-2", и она в любой момент, как об этом говорил президент [России Владимир] Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — заключил Песков.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Mike Blake / Reuters

Песков объяснил экстравагантные заявления Трампа

Песков убежден, что экстравагантные заявления кандидатов в президенты США можно объяснить предвыборной горячкой вышедшей на финишную прямую политической гонки. По его словам, многие элементы политической борьбы «не совсем влезают в рамки нашего понимания».

Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального — мы слышим оскорбления кандидатов друг в адрес друга. В горячке этой предвыборной гонки мы слышим эти заявления

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что подобное не соответствует российской политической культуре.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Pool / Reuters

Трамп заявил, что именно он «уничтожил» Nord Stream 2

Трамп заявил, что он «уничтожил» «Северный поток-2». В интервью журналисту Такеру Карлсону политик рассказал, что он заблокировал строительство газопровода.

По словам Трампа, строительство этого газопровода было важной задачей для Москвы, поскольку «Северный поток-2» был крупнейшим газопроводом в мире, который ведет из России в Германию и во всю Европу. Он объяснил, что «уничтожил» его, поскольку в 2019 году ввел санкции в отношении участников строительства.

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Санкции, введенные администрацией Трампа, остановили строительство магистрали, однако в 2021 году, с приходом к власти в США Джо Байдена, Россия смогла довести работу до конца. Тем не менее поставки по газопроводу не начались из-за того, что проект не удовлетворял требованиям европейских регуляторов. В феврале 2022 года, на фоне начала боевых действий на Украине, Германия отказалась продолжать работы по сертификации газопровода. В сентябре того же года одну из веток повредил подводный взрыв.

В сентябре 2024 года Путин признал, что не понимает, почему Берлин не может договориться с Москвой и использовать «Северный поток-2». Он предположил, что причиной такого отношения является шизофрения.

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