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09:56, 1 ноября 2024Экономика

Продажи зарубежного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень

«ЭТА.лаб»: в РФ продали 2,43 миллиона дал зарубежного виски в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matthew Michael / Unsplash

По итогам первых девяти месяцев 2024 года продажи импортного крепкого алкоголя в России почти вернулись или даже превысили показатели докризисного 2021-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков агентства «ЭТА.лаб».

Так, в январе-сентябре в стране продали в общей сложности 2,43 миллиона дал зарубежного виски. Достигнутый результат оказался на 28 процентов выше в сравнении с тем же периодом 2023-го и на 1,2 процента отстал от уровня трехлетней давности. При этом еще в 2023 году этот разрыв составлял почти 23 процента.

В свою очередь, реализация импортного бренди в России за отчетный период выросла на 38,5 процента к уровню января-сентября 2021-го и составила 4,1 миллиона дал. Что касается зарубежного рома, то его продажи в стране за последние три года увеличились на 13,1 процента, до 822 тысяч дал.

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Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал подобную динамику в первую очередь с активизацией российских торговых сетей, которые после ухода из страны ряда зарубежных производителей занялись импортом крепкого алкоголя самостоятельно. По его словам, отечественные ретейлеры предпочитают закупать в основном наиболее известные для потребителя бренды в больших количествах, что позволяет им рассчитывать на «хорошую оборачиваемость».

Ранее эксперты Росалкогольтабакконтроля заявили о заметном росте продаж коньяка в России. По итогам января-августа показатель увеличился на 5,5 процента год к году и составил 9,06 миллиона дал. Реализация водки за этот период выросла на 0,9 процента, до 49,79 миллиона. В целом же продажи алкогольных напитков крепостью выше 9 процентов за первые восемь месяцев 2024 года выросла на 4,8 процента и достигла уровня в 78,16 миллиона.

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