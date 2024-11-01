ПВО сбила украинскую ракету в российском регионе

Губернатор Клычков: ПВО сбила ракету ВСУ в Орловской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Орловской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор.

Клычков добавил, что лично прибыл на место происшествия. Вместе с экстренными службами он оценил повреждения.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 ноября Вооруженные силы Украины выпустили по регионам России 83 беспилотника. 39 летательных аппаратов сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской и 3 — в Белгородской.