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17:46, 1 ноября 2024Ценности

Рианну в пятнистом комбинезоне на новых фото сравнили в сети с объевшимся леопардом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PhotosByDutch / SplashNews.com / Legion-media

Барбадосскую певицу Рианну на новых фото сравнили в сети с объевшимся леопардом из-за наряда. Материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 36-летняя исполнительница отправилась на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе, США. Для выхода в свет она выбрала мешковатый комбинезон с анималистическим принтом в виде пятен. Образ звезда дополнила мюлями на шпильках, солнцезащитными очками и массивными золотистыми цепочками с кулонами.

Читатели издания оценили внешний вид артистки в комментариях. «Выглядит так, будто мама пришла забрать ее пораньше с ночевки», «Похожа на объевшегося леопарда», «Леопард снова вылез из зоопарка. Какое зрелище», «Ей больше никогда не следует выходить из дома в этой пижаме. Она похожа на кита», «Леопард с мордой мопса», — заявили юзеры.

В октябре Рианна рассказала о влиянии материнства на ее стиль в одежде.

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