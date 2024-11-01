Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 1 ноября 2024Наука и техника

«Рособоронэкспорт» представит СВЧ в Узбекистане

«Рособоронэкспорт» представит оружие и экипировку на выставке Securex Uzbekistan
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») впервые представит современное оружие и экипировку российского производства на выставке Securex Uzbekistan 2024. Об этом сообщили в компании.

«Посетители смогут ознакомиться с передовыми российскими решениями в четырех сегментах: оружие и экипировка сухопутных войск и специальных подразделений, гражданское стрелковое оружие и нелетальные комплексы для представителей правоохранительных органов, технические средства специального назначения для силовых ведомств, а также цифровые решения», — говорится в сообщении.

В Узбекистане представят современные модификации автомата Калашникова, включая укороченный АК-19, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, а также снайперские винтовки ВКС, ОСВ-96, ВССМ и СВЧ.

Также на выставке покажут различные прицелы для стрелкового оружия и комплекс боевого снаряжения «Стрелок», который состоит из бронежилета, дополнительных защитных модулей и подсумков. Комплекс будут демонстрировать на новом комплекте обмундирования ВКПО 3.0.

Материалы по теме:
Прямо в цель. Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
Прямо в цель.Как в России создают самые мощные и точные снайперские винтовки в мире
24 октября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

В октябре в концерне «Калашников» сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Новое оружие может заменить укороченный АКС-74У, который разрабатывали для экипажей бронетехники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше