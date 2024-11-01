«Рособоронэкспорт» представит СВЧ в Узбекистане

«Рособоронэкспорт» представит оружие и экипировку на выставке Securex Uzbekistan

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») впервые представит современное оружие и экипировку российского производства на выставке Securex Uzbekistan 2024. Об этом сообщили в компании.

«Посетители смогут ознакомиться с передовыми российскими решениями в четырех сегментах: оружие и экипировка сухопутных войск и специальных подразделений, гражданское стрелковое оружие и нелетальные комплексы для представителей правоохранительных органов, технические средства специального назначения для силовых ведомств, а также цифровые решения», — говорится в сообщении.

В Узбекистане представят современные модификации автомата Калашникова, включая укороченный АК-19, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, а также снайперские винтовки ВКС, ОСВ-96, ВССМ и СВЧ.

Также на выставке покажут различные прицелы для стрелкового оружия и комплекс боевого снаряжения «Стрелок», который состоит из бронежилета, дополнительных защитных модулей и подсумков. Комплекс будут демонстрировать на новом комплекте обмундирования ВКПО 3.0.

В октябре в концерне «Калашников» сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Новое оружие может заменить укороченный АКС-74У, который разрабатывали для экипажей бронетехники.