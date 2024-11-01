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10:02, 1 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение на 1 ноября
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в пятницу, 1 ноября, местами в крае (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели рекомендовали гражданам внимательно наблюдать за окружающей обстановкой.

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«Уложите наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укройте их от воздействия грязи, влаги, повреждений», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Сочи введут туристический налог в 2025 году. Глава российского курорта Андрей Прошунин заметил, что этот налог станет эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет и при этом расширит возможности курорта.

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