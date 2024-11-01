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05:36, 1 ноября 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ получить доплату к пенсии

Россияне с доходом до 80 тысяч могут получить доплату к пенсии от государства
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Граждане России с доходом до 80 тысяч рублей в месяц могут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8 процентов от зарплаты, при этом половину будет оплачивать государство. Данный способ увеличить пенсию в интервью РИА Новости раскрыл заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, для этого необходимо откладывать не менее трех тысяч рублей в месяц на накопительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений. Он отметил, что с учетом выплат по программе доход может составить 40 процентов от зарплаты.

«Допустим, вы получаете 80 тысяч рублей в месяц, а значит, можете рассчитывать на софинансирование государством вашей пенсии в течение 10 лет в размере трех тысяч рублей (3,75 процента от зарплаты). Если вы готовы ежемесячно инвестировать, то ваш взнос будет равен 7,5 процента. Через 15 лет вы будете ежемесячно получать 7,5-8 процентов от ежемесячного заработка с учетом индексации», — сообщил он.

Ранее стало известно, что с 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Это касается тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, а также людей с инвалидностью первой группы, которые вместо одной фиксированной части страховой пенсии получат две.

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