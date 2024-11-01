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00:05, 1 ноября 2024Экономика

У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Это касается тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит «Прайм».

Эксперт также добавила, что те, кто получил инвалидность первой группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две. Фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля, достигшие 80-летия россияне получат 16269,76 рубля.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года россияне станут получать проиндексированную пенсию. В общей сложности на индексацию с начала будущего года выделено более 106 миллиардов рублей.

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