У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии

С 1 ноября у некоторых категорий россиян выросли пенсии. Это касается тех, кому в октябре исполнилось 80 лет, напомнила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит «Прайм».

Эксперт также добавила, что те, кто получил инвалидность первой группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две. Фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля, достигшие 80-летия россияне получат 16269,76 рубля.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года россияне станут получать проиндексированную пенсию. В общей сложности на индексацию с начала будущего года выделено более 106 миллиардов рублей.