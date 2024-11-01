Россияне съели рекордные объемы одного лакомства

«Союзмолоко»: производство мороженого в России выросло на 24 процента

Россияне увеличили потребление мороженого. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Его процитировало Ura.ru.

По его словам, в 2023 году в стране зафиксировали рекордный за всю историю современной России спрос на мороженое. Похожая ситуация и в этом году, когда производство данного лакомства выросло на 24 процента.

Ранее Белов связал рост цен на сливочное масло с растущим производством и потреблением мороженого. Из-за этого на рынке возникла напряженная ситуация. Причем эта ситуация характерна не только для РФ, но и для стран Европейского союза.

Там наблюдается рекордный рост цен на сливочное масло. Есть мнение, что одной из причин этого стало стремление переработчиков молочной продукции использовать больше молока для производства сыра. Это приносит больше денег.