Россиянин расправился с сантехником из-за плохого ремонта

В Бурятии осудили мужчину, избившего до смерти сантехника за плохой ремонт

В Бурятии суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за смертельное избиение сантехника из-за плохого ремонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 22 февраля мужчина, недовольный качеством ремонта, сделанного в комнате его матери, пришел к офису управляющей компании. Около него фигурант избил сантехника организации. В результате потерпевший не смог оправиться от побоев.

Ранее суд приговорил к четырем годам лишения свободы 33-летнего жителя Омска, который избил до смерти гостя на собственной свадьбе.