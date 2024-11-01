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12:28, 1 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сантехником из-за плохого ремонта

В Бурятии осудили мужчину, избившего до смерти сантехника за плохой ремонт
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Бурятии суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за смертельное избиение сантехника из-за плохого ремонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 22 февраля мужчина, недовольный качеством ремонта, сделанного в комнате его матери, пришел к офису управляющей компании. Около него фигурант избил сантехника организации. В результате потерпевший не смог оправиться от побоев.

Ранее суд приговорил к четырем годам лишения свободы 33-летнего жителя Омска, который избил до смерти гостя на собственной свадьбе.

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