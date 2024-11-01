Россиянка описала обычные для Германии вещи фразой «нам и не снилось»

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Германии и описала обычные для страны вещи фразой «нам и не снилось». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что на старинный замок в ФРГ можно наткнуться буквально на каждом шагу. «Германия занимает одно из лидирующих мест в Европе по количеству доживших до наших дней подобных сооружений», — пояснила она.

Кроме того, по словам девушки, в немецких супермаркетах продают крашеные яйца. «Дело в том, что для работающих немцев вареные яйца — своеобразный фастфуд, способ быстро и сытно перекусить на ходу или на рабочем месте, а для домохозяек — способ сэкономить время (а заодно электричество или газ) во время готовки обеда или ужина для семьи», — добавила она.

Более того, немцы посылают друг другу траурные открытки. «Немцы используют их для приглашения на похороны, для выражения соболезнования или для выражения признательности тем, кто выразил соболезнование, — пишет блогерша. — Найти траурные карточки можно на почте, в магазинчиках с канцелярией и даже на стендах с открытками в супермаркетах, и по виду они часто мало отличаются от обычных, поздравительных, за исключением нанесенных на них надписей».

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл самые раздражающие привычки немцев. В их числе он назвал жесткость и прямолинейность.