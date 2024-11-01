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14:04, 1 ноября 2024Путешествия

Россиянка решила поработать гидом в Таиланде и угодила в полицию

The Phuket News: на Пхукете россиянку задержали за нелегальную работу гидом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Phuket Tourist Police

Полиция Таиланда арестовала россиянку, которая решила нелегально поработать гидом. Об этом сообщил портал The Phuket News.

По данным источника, 26-летнюю женщину по фамилии Крокалева задержали на Пхукете 31 октября. Ей вменяют незаконное осуществление экскурсионной деятельности без лицензии и разрешения властей.

Отмечается, что россиянка угодила в полицейский участок для дальнейшего судебного разбирательства.

В сентябре ресторан русской кухни на Пхукете подвергся нескольким вооруженным налетам. Неизвестные мужчины на байках подъехали к заведению, несколько раз выстрелили в окно из травматического пистолета и скрылись.

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