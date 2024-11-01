Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:19, 1 ноября 2024Путешествия

Российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ на сутки

Направлявшиеся в Минводы россияне застряли в аэропорту Дубая на сутки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Marlin Le / Wikimedia

Направлявшиеся в Минводы российские туристы застряли в аэропорту Дубая на сутки. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, рейс авиакомпании «Азимут» из ОАЭ задержан из-за технической неисправности самолета. Отмечается, что ситуацию на контроль взяла Южная транспортная прокуратура.

Материалы по теме:
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019

Сами пассажиры в соцсетях рассказали, что планировали вылететь в Минводы еще утром в четверг, 31 октября. Однако перевозчик предупредил их о переносе рейса на 13:50.

«После ожидания пассажиров посадили в автобус и подвезли к самолету, а затем вернули в аэропорт и попросили набраться терпения», — говорится в сообщении. Через несколько часов ситуация повторилась.

Россияне пожаловались, что не могут получить багаж и не знают, как им быть дальше. Разместили ли туристов в гостиницы, на данный момент неизвестно.

Ранее летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября, со следовавшим из Санкт-Петербурга в Алма-Ату пассажирским лайнером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор подсчитал потери ВСУ по официальным некрологам

      Стало известно о минировании ВСУ домов при бегстве из Селидово в ДНР

      В Харькове прозвучали взрывы

      Минобороны России показало кадры уничтожения группировки ВСУ в Сумской области

      Пропавший в Курской области после обстрела ВСУ депутат-контрактник найден

      В РПЦ призвали мужчин отказаться от романов на работе

      Названы ошибочно считающиеся полезными продукты

      ВСУ начали возводить укрепления близ Днепропетровска

      Лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю

      Раскрыт правильный способ стирки постельного белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше