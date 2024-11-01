Российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ на сутки

Направлявшиеся в Минводы россияне застряли в аэропорту Дубая на сутки

Направлявшиеся в Минводы российские туристы застряли в аэропорту Дубая на сутки. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, рейс авиакомпании «Азимут» из ОАЭ задержан из-за технической неисправности самолета. Отмечается, что ситуацию на контроль взяла Южная транспортная прокуратура.

Сами пассажиры в соцсетях рассказали, что планировали вылететь в Минводы еще утром в четверг, 31 октября. Однако перевозчик предупредил их о переносе рейса на 13:50.

«После ожидания пассажиров посадили в автобус и подвезли к самолету, а затем вернули в аэропорт и попросили набраться терпения», — говорится в сообщении. Через несколько часов ситуация повторилась.

Россияне пожаловались, что не могут получить багаж и не знают, как им быть дальше. Разместили ли туристов в гостиницы, на данный момент неизвестно.

Ранее летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября, со следовавшим из Санкт-Петербурга в Алма-Ату пассажирским лайнером.