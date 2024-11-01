Сбитая ракета повредила несколько зданий в российском регионе

В Орловской области сбили украинскую ракету

В Орловской области сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Орловской области дважды была объявлена ракетная опасность. Российскими силами ПВО сбита ракета ВСУ. В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района», — написал чиновник.

Губернатор заявил, что лично прибыл на место происшествия и оценил повреждения. По его словам, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 октября ВСУ выпустили по регионам России 83 беспилотника. 39 летательных аппаратов сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской и 3 — в Белгородской.